Samet Aybaba, Bursaspor'da gençlere yönelecek – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    , 'da gençlere yönelecek

    Samet Aybaba, Bursaspor'da gençlere yönelecek

    'un yeni teknik direktörü , daha önceki çalıştırdığı 3 takımda 27 genç futbolcuya şans verdi. Altyapısıyla ön plandaki yeşil beyazlılarda Aybaba'nın gençlere büyük önem vermesi bekleniyor.

    Yeni sezonda 'un başında yer alacak teknik direktör , genç oyunculara verdiği önemle ön plana çıkıyor. Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı son 3 takım olan Eskişehirspor ve Antalyaspor'un o günkü kadrolarına bakıldığında genç oyuncuların oldukça fazla şans bulduğu görülüyor. Bugün 23 yaş ve altında forma giyen oyuncular baz alındığında Aybaba, son 3 takımında toplamda 27 futbolcuya şans verdi.

    Geçtiğimiz sezonu Demir Grup Sivasspor'da tamamlayan Aybaba, 6 genç oyuncuya şans verdi. Özellikle Emre Kılınç'a güvenen deneyimli çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuya 36 maçta kullandı. Boluspor altyapısında yetişmesinin ardından geçtiğimiz önceki sezon Sivas ekibine transfer olan Emre Kılınç, bu sezon ilk kez deneyimi yaşamasına karşın bu maçlarda 2 gol ve 7 asist ile oynadı.

    Bir önceki takımı olan Eskişehirspor'da ise Samet Aybaba, 9 genç oyuncuyu kullandı. 2015-16 sezonunda burada görev alan Aybaba'nın takımında
    ise göze çarpan oyuncu oldu. O dönem 23 yaşında olan Bekdemir, 30 maçta 7 gol ve 5 asistiyle dikkat çekti.

    Sivas ve Eskişehir macerası öncesinde ise durağı Antalyaspor olan Aybaba, kırmızı beyazlıları da 2013-14 sezonunda çalıştırdı. Özellikle burada 12 oyuncuya şans veren deneyimli teknik adam, Akdeniz ekibinde ise Emrah Başsan'ı parlattı. O dönem 21 yaşında olan Başsan, tam 43 maçta forma şansı bulurken 7 gol ve 6 asiste imza attı.

    Samet Aybaba'nın Bursaspor'da ise özellikle , Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir gibi genç oyunculara da yeni sezonda sıklıkla şans vermesi ve gelişiminde rol oynaması bekleniyor.

    1. 31.5.2018 11:33
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