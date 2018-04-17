Bursaspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları

    , 'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    , 'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, eşli kontrol-pas oyunuyla devam eden antrenman, 5'e 2 pas-pres çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım'ın tedavisine devam edilirken, üst adalesinde sertleşme olan Jires Kembo tedbir amaçlı dinlendirildi.

    Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:56
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