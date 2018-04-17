Bursaspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, eşli kontrol-pas oyunuyla devam eden antrenman, 5'e 2 pas-pres çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım'ın tedavisine devam edilirken, üst adalesinde sertleşme olan Jires Kembo tedbir amaçlı dinlendirildi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 20:56
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Toplam 2
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Toplam 4
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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