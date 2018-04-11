Bursaspor'a sürpriz hoca! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'a sürpriz hoca!

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a sürpriz hoca!

    Yeşil-beyazlılar, kalan 6 haftada takımı Fransız çalıştırıcının yardımcısı ’e emanet etti. 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, ’un geçen sezon ’u yenerek ligde kaldığı maçta görev almıştı

    , son 14 maçta sadece 2 galibiyet alan, sezon başında göreve getirdiği Teknik Direktör Paul Le Guen'le sözleşmesini tek taraflı feshetti. Spor Toto 'de kalan 6 haftalık periyotta takımın başına yardımcı antrenör getirildi. Ligde düşme hattıyla arasında 5 puan fark kalan, 6 haftalık periyodu en az kayıpla geçmek isteyen 'da Er'in, kalan karşılaşmalarda takım kaptanı Arjantinli yıldız 'yı da yardımcısı gibi görevlendireceği öğrenildi.

    GEÇEN YILIN KAHRAMANI
    Geçen sezon kabus gibi bir sezon geçiren düşme potasındaki Bursaspor'da 'e veda edecek takımı belirleyecek Trabzonspor karşılaşmasında, takım 'e emanet edilmişti. Takımın başındaki Adnan Örnek ayrılmış, teklif götürülen hocaların hepsi tek tek veto etmişti. Ateşten gömleği giyen Timsah'ın eski orta sahası Er ise kader sınavında Trabzonspor'u 2-1 yenerek, 6 hafta sonra kazanıp, yeşil-beyazlıların ligde kalmasını sağlamıştı.

    YANAL, VE AKÇAY'A BAŞKAN AY'DAN VETO
    Bursa'da , , gibi isimlerin gündeme geldiği ancak Başkan Ali Ay'ın, 'Mustafa Er'le yola devam edeceğiz' dediği ve bu kararında da ısrarcı olduğu ifade edildi. Başkan Ay'ın, gün içerisinde Er'le de bir görüşme yaptığı ve 'Belki risk alıyoruz ama sana güveniyoruz. Hazır mısın?' diye sorduğu, genç antrenörün de, 'Hazırım başkanım bana güvenebilirsiniz' şeklinde karşılık verdiği bildirildi.

    1 MİLYON 200 BİN EURO'LUK TAZMİNAT KRİZİ!
    Bursaspor, Le Guen'le önceki gün ve dün yapılan görüşmelerde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda uzlaşma sağlayamadığını, kontratta yer alan "tek taraflı fesih"e ilişkin özel maddeyle görevine son verildiğini açıkladı. Bu fesih sonrası 1 milyon 200 bin Euro tazminatı bulunan Fransız çalıştırıcı ve ekibine bu paranın tamamının ödenmesi söz konusu. Yeşil-beyazlı kurmayların, tazminatı taksitlendirmek için Le Guen'in menajeriyle sıkı bir pazarlığa oturacağı öğrenildi.

    ATEŞTEN GÖMLEK MUSTAFA ER'İN SIRTINDA!
    Kasımpaşa yenilgisi sonrası Paul Le Guen, "Git derlerse giderim" demişti. Zaten o gün biz bunu, "İstemiyorsanız, verin tazminatımı gideyim" şeklinde anlamıştık. Çok da doğru anlamışız! Zira Fransız teknik adam, Başkan Ali Ay'ın "Yolları ayırıyoruz" tebliği üzerine, pazarlığa yanaşmadı ve sözleşmesinde yazan tazminat maddesini istedi. Bursaspor da tek taraflı olarak kontratını feshetti! Fransız, tam bir "profesyonel" gibi davrandı ve "Verin paramı, gideyim" dedi. Yönetim de tek taraflı feshetti ve göreve Antrenör Mustafa Er'i getirdi. Eski kaptan Er, geçen sezon 'daki son kader maçında Timsah'ı ligde tutan antrenör olarak bir kez daha "ateşten gömleği" sırtına geçirip dümene geçti. İlginçtir, Le Guen sezon başında büyük umutlarla ve helikopterle geldiği 'nin arka kapısından adeta kaçarak gitti! Kalan 6 maçta, en az 7 puan şart! Yoksa kâbus geri döner!
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'a sürpriz hoca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN