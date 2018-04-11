Bursaspor'a sürpriz hoca!
Yeşil-beyazlılar, kalan 6 haftada takımı Fransız çalıştırıcının yardımcısı Mustafa Er’e emanet etti. 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, Bursaspor’un geçen sezon Trabzon’u yenerek ligde kaldığı maçta görev almıştı
GEÇEN YILIN KAHRAMANI
Geçen sezon kabus gibi bir sezon geçiren düşme potasındaki Bursaspor'da Süper Lig'e veda edecek takımı belirleyecek Trabzonspor karşılaşmasında, takım Mustafa Er'e emanet edilmişti. Takımın başındaki Adnan Örnek ayrılmış, teklif götürülen hocaların hepsi tek tek veto etmişti. Ateşten gömleği giyen Timsah'ın eski orta sahası Er ise kader sınavında Trabzonspor'u 2-1 yenerek, 6 hafta sonra kazanıp, yeşil-beyazlıların ligde kalmasını sağlamıştı.
YANAL, DENİZLİ VE AKÇAY'A BAŞKAN AY'DAN VETO
Bursa'da Ersun Yanal, Mustafa Denizli, Mustafa Reşit Akçay gibi isimlerin gündeme geldiği ancak Başkan Ali Ay'ın, 'Mustafa Er'le yola devam edeceğiz' dediği ve bu kararında da ısrarcı olduğu ifade edildi. Başkan Ay'ın, gün içerisinde Er'le de bir görüşme yaptığı ve 'Belki risk alıyoruz ama sana güveniyoruz. Hazır mısın?' diye sorduğu, genç antrenörün de, 'Hazırım başkanım bana güvenebilirsiniz' şeklinde karşılık verdiği bildirildi.
1 MİLYON 200 BİN EURO'LUK TAZMİNAT KRİZİ!
Bursaspor, Le Guen'le önceki gün ve dün yapılan görüşmelerde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda uzlaşma sağlayamadığını, kontratta yer alan "tek taraflı fesih"e ilişkin özel maddeyle görevine son verildiğini açıkladı. Bu fesih sonrası 1 milyon 200 bin Euro tazminatı bulunan Fransız çalıştırıcı ve ekibine bu paranın tamamının ödenmesi söz konusu. Yeşil-beyazlı kurmayların, tazminatı taksitlendirmek için Le Guen'in menajeriyle sıkı bir pazarlığa oturacağı öğrenildi.
ATEŞTEN GÖMLEK MUSTAFA ER'İN SIRTINDA!
Kasımpaşa yenilgisi sonrası Paul Le Guen, "Git derlerse giderim" demişti. Zaten o gün biz bunu, "İstemiyorsanız, verin tazminatımı gideyim" şeklinde anlamıştık. Çok da doğru anlamışız! Zira Fransız teknik adam, Başkan Ali Ay'ın "Yolları ayırıyoruz" tebliği üzerine, pazarlığa yanaşmadı ve sözleşmesinde yazan tazminat maddesini istedi. Bursaspor da tek taraflı olarak kontratını feshetti! Fransız, tam bir "profesyonel" gibi davrandı ve "Verin paramı, gideyim" dedi. Yönetim de tek taraflı feshetti ve göreve Antrenör Mustafa Er'i getirdi. Eski kaptan Er, geçen sezon Trabzon'daki son kader maçında Timsah'ı ligde tutan antrenör olarak bir kez daha "ateşten gömleği" sırtına geçirip dümene geçti. İlginçtir, Le Guen sezon başında büyük umutlarla ve helikopterle geldiği Özlüce Tesisleri'nin arka kapısından adeta kaçarak gitti! Kalan 6 maçta, en az 7 puan şart! Yoksa kâbus geri döner!
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
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Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
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taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
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AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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