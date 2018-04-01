Le Guen eleştiri oklarının hedefinde
Küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezon 27 hafta sonunda 35 puanı bulunan Bursaspor, bu sezon ise 33 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 27 hafta sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 33 puan toplayan Timsah, camiaya hayal kırıklığı yaşattı.
Lige iyi başlamıştı
Yeşil-beyazlı takım, ligde ilk 14 haftada 7 galibiyet elde ederken, daha sonra çıktığı 13 maçta ise yalnızca iki kez 3 puana uzanabildi. Fransız çalıştırıcı ile lige iyi bir başlangıç yapan ve 14 hafta sonunda 24 puanla 6. sırada yer alan Bursaspor, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı. İç sahadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan kötü gidişat sonunda yeşil-beyazlılar, alt sıralara iyice yaklaştı. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark bulunan Bursaspor'da eleştirilerin odak noktasında ise Le Guen bulunuyor.
Geçen seneden daha kötü
Hamza Hamzaoğlu ile başladığı geçen sezonun ilk periyotlarında başarılı sonuçlar elde eden Bursaspor, daha sonra büyük bir düşüşe geçmiş ve son maçta Trabzonspor'a karşı aldığı galibiyetle ligde kalmıştı. Geçen sezon 27 hafta sonunda 35 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, bu sezon ise 33 puanda kaldı.
"Sen adamı deli edersin"
Bursaspor'un Fransız çalıştırıcısı Le Guen, yerel medya tarafından da ağır şekilde eleştiriliyor. Antalyaspor maçı sonrası deneyimli teknik adam için Olay Gazetesi, 'Sen adamı deli edersin' başlığını atarken, Bursa Hakimiyet Gazetesi ise, 'Tribüne bakacak yüzü kalmadı' ifadesini kullandı. Kalan son 7 maç öncesi Le Guen'in gönderilmesi bekleniyor. Ancak sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro'luk fesih bedeli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Bursaspor'un ligde kalan maçları ise şöyle:
Bursaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Bursaspor
Karabükspor - Bursaspor
Bursaspor - Konyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Bursaspor - Trabzonspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:31
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İngiliz devi servet önerdi!
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 14 değil de 25 m. paunda olabilir, para çarçur edilmeyecekse. Neticede bizim evladımız, gittiği yerde yeni s. imzalamaz, bedava geri alırız.
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 3
Yorum
ali jübile yapacak adamları getirip de ne yapacaksınız. Van Persi örneği yok mu önümüzde bunların da olacağı bu sonunda.
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 2
Yorum
Fikri ŞEN Evet Mesut fenerbahçeliyim diyor bence parayı kim verirse ona gider ha Türkiyede de parayı hesapsız harcayan bir Fb.var emeklilik günlerini
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