Timsah için büyük şans – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Timsah için büyük şans

    Timsah için büyük şans

    ’un yıldızı Yusuf Erdoğan, teknik direktörleri için, “Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum” dedi

    Sivas galibiyetiyle nefes alan 'da sezon başında Trabzon'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan, takımın durumu ve konusunda önemli açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki milli futbolu, geriye düştükleri maçlarda kırılma yaşadıklarını söylerken, çok çabuk demoralize olmanın sıkıntılarını çektiklerini itirafa etti. 'in ismi ve kariyerinin tartışılmaz olduğunu da vurgulayan Erdoğan, "Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bize aslında futbolcunun sadece futbolcu olmadığını gösteren bir insan. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. Analiz yaptığımızda da kimseyi kırmadan, aşağılamadan güzel bir şekilde uyarıyor" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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