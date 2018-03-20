Alanyaspor’dan seyirci rekoru – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’dan seyirci rekoru

    Alanyaspor’dan seyirci rekoru

    , 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçında bugüne kadar resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

    , 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçında bugüne kadar resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu sayı çocuklarla birlikte 9 bini buldu. Turuncu- yeşillilerin başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalma yolunda tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirtti.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor’dan seyirci rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN