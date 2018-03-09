Timsah'ta Harun Tekin müjdesi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Timsah'ta müjdesi

    Timsah'ta Harun Tekin müjdesi
    Osmanlı maçı hazırlıklarını sürdüren 'da kaleci 'den gelen iyi haberler teknik heyetini yüzünü güldürdü.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle önceki gün antrenmana çıkamayan milli file bekçisi, dünkü çalışmada yer aldı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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