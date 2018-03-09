Bursaspor çıkışa geçmek istiyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    çıkışa geçmek istiyor

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a> çıkışa geçmek istiyor

    Kayserispor’u mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran , yarın deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor’dan da 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor.

    'de son oynadığı Kayserispor maçında aldığı 3 puanla 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran , ligin 25. haftasında yarın Osmanlıspor'a konuk olacak. Ligde 17. sırada yer alan rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek isteyen Timsah, galibiyet serisi de başlatmak istiyor.

    Süper Lig'de 12. randevu
    İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 11 müsabakada taraflar ikişer galibiyet alırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı. 'un gollerini Stancu, Agu ve Aziz Behich kaydederken, Osmanlıspor'un tek golü ise Souleymane Doukara'dan gelmişti.

    Bursaspor'un 4 maçtır deplasman galibiyeti yok
    Ev sahibi Bursaspor, ligde çıktığı son 4 deplasman maçından puan çıkartamadı. Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor ve Galatasaray müsabakalarında sahadan puansız ayrılan Le Guen'in öğrencileri, bu maçlarda yalnızca 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayabildi.

    Harun Tekin'in durumu maç saati netlik kazanacak
    Yeşil-beyazlılarda 6 Mart tarihinde yapılan antrenmanda sağ dizinde zorlanma meydana gelen kaleci 'in Osmanlıspor maçı kafilesinde yer alacağı ancak forma giyip giyemeyeceğinin maç saati netlik kazanacağı bildirildi.
    Bursaspor'da ayrıca Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve da sakatlıkları nedeniyle Ankara ekibine karşı forma giyemeyecek.

    Düdük Barış Şimşek'te
    Yarın Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:43
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