Ali Ay "Finansal açıdan acı reçeteler gelecek"

Önümüzdeki sezondan itibaren Finansal Fair-Play'ın daha da önem kazanacağına ve kulüplere yaptırımlar gelebileceğine işaret eden başkan Ay, "Şu anda kulüplerin başarılı olması tamamıyla duygusal. Finansal açıdan başarılıysanız, kulüpler de başarılı oluyor. Ben aslında bunu divanda da konuşacaktım ama, maalesef olmadı. Biz Kulüpler Birliği'nde konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız, sanırım bunu Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'a söylemiş. Gelecek seneden itibaren, acı reçeteler gelecek. Onlar da kulüplerin artık finansal açıdan güçlenmesini istiyorlar. Onun için finansal olarak kulüplerimizin çok güçlenmesi lazım. Bu anlaşma ile birlikte çok güzel bir önlem almış olacağız. İnşallah bunun devamı gelecek" ifadelerini kullandı. Lansmana katılan yeşil beyazlı takımın kaptanı Pablo Martin Batalla da, 16 numaranın kendisine ne ifade ettiği yönündeki soruya ise, "Açıkçası ilk geldiğimizde 16 numaranın öneminin farkında değildim. Çok fazla bilgi sahibi de değildim ama daha sonra 16 numaralı formanın şehrin kodu olması sebebiyle oyuncular tarafından kullanımının yasak olduğunu ve yalnızca taraftarımıza adledildiğini öğrendim. Daha önceden görmediğim bir şeydi ve bana da çok anlamlı gelmişti" diye konuştu.

