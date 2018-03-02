Sow dönüyor, Kayseri eksiksiz – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Sow dönüyor, Kayseri eksiksiz

    Sow dönüyor, Kayseri eksiksiz
    TİMSAH'TA sakatlığı nedeniyle 4 maçtır formasından uzak kalan Senegalli yıldız golcü , Paul Le Guen'in şans vermesi durumunda 11'de oynayabilecek. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Badu ve Sercan ile kırmızı kart cezalısı Ekong forma giyemeyecek. 'da ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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