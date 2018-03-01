Bursaspor, kritik maçta

Ligde son 9 maçtır galip gelemeyerek kötü günler geçiren Bursaspor için bu maç kritik öneme sahip. Küme düşme hattı ile arasında 6 puan fark bulunan yeşil beyazlı ekip, mutlak galibiyeti hedefliyor. Paul Le Guen'in geleceği açısından da bu maç belirleyici olacak. Zira hafta içerisinde devam kararı alınan Fransız çalıştırıcı ile, olası bir kötü sonuç sonrası yolların ayrılması bekleniyor. Bu mücadele hem Le Guen hem de oyuncuların önemli bir kısmı için son şans niteliğinde.



ÖNCE BURSA, SONRA KAYSERİ

İki ekip arasında oynanan maçların dengede geçtiği, ancak Kayserispor'un son maçlarda ise üstünlük sağladığı görülüyor. Son 15 lig randevusunda beraberlik yaşanmazken, bu mücadelelerin 8'ini Bursaspor, 7'sini ise Kayserispor kazandı. Ayrıca yeşil beyazlı ekip, Kayserispor ile oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybedip sadece 1 kez kazanabilirken, bu periyot öncesi rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etmeyi başarmıştı.



EVİNDE ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Öte yandan Bursaspor'un da evinde Kayserispor'a bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar Kayseri temsilcisini evinde 15 maçta konuk eden yeşil beyazlı ekip, bu mücadelelerin 10'undan galip ayrıldı. Sadece 1 maçta berabere biterken geride kalan 4 randevuda ise gülen taraf sarı kırmızılı ekip oldu. İç sahada 5 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, bu maçla birlikte bu şansızlığını da kırmak istiyor.



SOW OYNAYABİLECEK

Bursaspor'da bir yandan gözler de sakat oyunculara çevrildi. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışan ve sakatlığı düzelen Moussa Sow, bugün Le Guen'in şans vermesi halinde ilk 11'de forma giyebilecek. Sow'un yanı sıra, Galatasaray maçında sakatlanan Bogdan Stancu da hazır hale geldi ve oynayabilecek. Yeşil beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım'ın dışında, Galatasaray maçında kırmızı kart gören William Ekong da Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.