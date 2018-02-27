Eski G.Saraylı Süper Lig'e dönüyor!.. – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Eski G.Saraylı 'e dönüyor!..

    Eski G.Saraylı Süper Lig'e dönüyor!..

    'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Igor , her an 'e dönebilir! İşte o gelişme...

    'da 'in koltuğu sallanıyor. Son olarak karşısından 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransız hoca yerine gelecek teknik direktör adayları belli oldu.

    Teknik direktör Paul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu. Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın Bursaspor yardımcı antrenörü 'e teslim edilmesi en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.

    BURSASPOR'UN TUDOR PLANI
    Aralık ayında Galatasaray tarafından görevine son verilen ve henüz boşta olan Igor da listede yer aldı.

    Bu sezon 'da tutunamayan Safet Susic ve 'ın yanı sıra 'dan ayrılan listeye dahil edildi. (Vatan)
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:48
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