Eski G.Saraylı Süper Lig'e dönüyor!..
Galatasaray'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Igor Tudor, her an Süper Lig'e dönebilir! İşte o gelişme...
Teknik direktör Paul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu. Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın Bursaspor yardımcı antrenörü Mustafa Er'e teslim edilmesi en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.
BURSASPOR'UN TUDOR PLANI
Aralık ayında Galatasaray tarafından görevine son verilen ve henüz boşta olan Igor Tudor da listede yer aldı.
Bu sezon Alanyaspor'da tutunamayan Safet Susic ve Hikmet Karaman'ın yanı sıra Konyaspor'dan ayrılan Mustafa Reşit Akçay listeye dahil edildi. (Vatan)
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:48
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Trezaguet Cimbom'a
Toplam 13
Yorum
rodrigez yıllık 1 m euro para alıo sıkıntısız bi o örnek feguli 3750 alıo 4 yılda 15 m euro yapar20 ye satsan zatan 5 i paoka gitçek arti yerine adam alman lazım alsan da 1 milyona bulamazsın
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Gençlik darbesi
Toplam 1
Yorum
başak rakiplerin birbiriyle maç yapmış gs farklı kazanmış başakşehir bu maçı kendi sahanda kazanmalıydı böyle giderse şampiyonluk yine olmaz
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Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 20
Yorum
UZMAN DR Q7 CEZA ALANINDA PENALTI ALMAK İÇİN ATTI KENDİNİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET VE SEYİRCİYİ KIŞKIRTMAKTAN SARI, VELBUENAYA YAPTIGI DİREKT KIRMIZ
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