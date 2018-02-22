G.Saray dönüm maçımız – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    G.Saray dönüm maçımız

    G.Saray dönüm maçımız

    Ligde 8 maçtır kazanamayan ’da , “G.Saray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz” dedi

    Ligde ikinci yarıya çok kötü başlayan Bursaspor'da tüm gözler yarınki kritik G.Saray maçına çevrildi. Hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta Teknik Direktör Paul Le Guen, "G.Saray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz, çünkü 12 maçımız kaldı. Her biri çok önemli, her biri artık dönüm noktası olacak. Onların ilki olarak isimlendirebiliriz" dedi.

    BİR gazetecinin kötü performansın takım içi iletişimi etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Le Guen, "Bugün bulunduğumuz durumda onlar benim istifa etmemi istiyor olsalardı ya da bana böyle hissettiriyor olsalardı belki durumlar değişik olabilirdi ama onlarla da konuşabilirsiniz. Belki de yanılıyorum şu anda ama ben iletişimimizin iyi gittiğine inanıyorum" diye konuştu.

    Özen sesleri
    Bursa'da sportif direktörlük için Önder Özen'in adı gündeme geldi. Başkan Ali Ay'ın en geç yarına kadar tecrübeli futbol adamıyla İstanbul'da görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapan 48 yaşındaki Özen, Kasımpaşa ve Göztepe'yi çalıştırmıştı.

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    Savaşa devam
    Timsah'ta kader maçlarına çıkacak Le Guen, savaşmaya devam edeceğini vurguladı. Fransız çalıştırıcı, "Oyuncularımla birlikte sahanın içerisinde savaşan bir takım ortaya koyma görevini elimden gelen maksimum çabayla yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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