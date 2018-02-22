G.Saray dönüm maçımız
Ligde 8 maçtır kazanamayan Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le Guen, “G.Saray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz” dedi
BİR gazetecinin kötü performansın takım içi iletişimi etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Le Guen, "Bugün bulunduğumuz durumda onlar benim istifa etmemi istiyor olsalardı ya da bana böyle hissettiriyor olsalardı belki durumlar değişik olabilirdi ama onlarla da konuşabilirsiniz. Belki de yanılıyorum şu anda ama ben iletişimimizin iyi gittiğine inanıyorum" diye konuştu.
Özen sesleri
Bursa'da sportif direktörlük için Önder Özen'in adı gündeme geldi. Başkan Ali Ay'ın en geç yarına kadar tecrübeli futbol adamıyla İstanbul'da görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapan 48 yaşındaki Özen, Kasımpaşa ve Göztepe'yi çalıştırmıştı.
Sow, belli değil
Bursaspor'da Sow'un durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmalara başlamayan Senegalli golcü, dün yine doktor kontrolünde düz koşu yaparken, sakat Badu ise idmana katılmadı. Sow'un oynayıp oynamayacağının yarın maç günü netleşmesi bekleniyor.
Savaşa devam
Timsah'ta kader maçlarına çıkacak Le Guen, savaşmaya devam edeceğini vurguladı. Fransız çalıştırıcı, "Oyuncularımla birlikte sahanın içerisinde savaşan bir takım ortaya koyma görevini elimden gelen maksimum çabayla yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
G.Saray dönüm maçımız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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