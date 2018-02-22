Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Bursaspor, İstanbul'a gitti.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, öğle yemeğinin ardından kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.
Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Moussa Sow, iyileşmesine rağmen fizik yetersizliği gerekçesiyle Fransız teknik adam tarafından 21 kişilik kafileye dahil edilmedi.
Le Guen'in bu karşılaşmada Senegalli oyuncuyu riske etmeyerek, kendisinden gelecek hafta Bursa'da oynanacak olan Kayserispor maçında hazır olmasını istediği öğrenildi.
Yeşil-beyazlılarda Sow'un dışında sakatlıkları süren Emmanuel Badu ile Sercan Yıldırım ve sarı kart cezalısı Gheorghe Grozav da kafilede yer almayan diğer isimler oldu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:22
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Bunama başladı Sayın Hıncal sen Şenol u eleştirdin bizde eleştiriyoruz Yanlız şunu iyi bil Ne Fatih ne Denizli bu ikili de büyük Hoca değil Fatih hiç değil
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
Bursaspor İstanbul'a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.