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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Timsah kötü seriyi bozmak istiyor

    Timsah kötü seriyi bozmak istiyor

    , ligin 22. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı ’u mağlup ederek, ligdeki 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Batalla da yarın forma giyebilecek.

    Spor Toto 'de çıktığı son 7 maçta da galibiyete uzanamayan ve bu süreçte 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, yarın sahasında ile karşılaşacak. Ligdeki uzun süren galip gelememe serisini taraftarı önünde sonlandırmak isteyen Timsah, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

    İLK KARŞILAŞMAYI BURSASPOR KAZANMIŞTI
    , Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmıştı. Malatya'da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar, 4-2'lik skorla kazanırken, goller ise Ekong, Batalla, Kembo ve Stancu'dan gelmişti.

    EN UZUN KAZANAMAMA SERİSİ BURSASPOR'A AİT
    Yeşil-beyazlı takım, ligde 7 maçtır galip gelemeyerek, bu alanda ligin en uzun serisine sahip takım unvanını taşıyor. Le Guen'in öğrencileri, yarınki mücadeleden galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

    BATALLA SAHALARA DÖNÜYOR
    Ev sahibi ekipte ligdeki son 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız isim , hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Deneyimli oyuncunun şans verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi. Fransız çalıştırıcının Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu da Batalla olacak.

    SOW YİNE YOK
    Bursaspor'un devre arasında kiraladığı Senegalli yıldız , sakatlığı dolayısıyla ve Akhisarspor maçlarında forma giyememişti. Dubai'de tedavi gördüğü ve yarın Bursa'ya döneceği açıklanan Sow, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.

    DÜDÜK ALİ PALABIYIK
    Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Uğurlu.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:41
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