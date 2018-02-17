Timsah kötü seriyi bozmak istiyor
Bursaspor, ligin 22. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek, ligdeki 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Batalla da yarın forma giyebilecek.
İLK KARŞILAŞMAYI BURSASPOR KAZANMIŞTI
Bursaspor, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmıştı. Malatya'da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar, 4-2'lik skorla kazanırken, goller ise Ekong, Batalla, Kembo ve Stancu'dan gelmişti.
EN UZUN KAZANAMAMA SERİSİ BURSASPOR'A AİT
Yeşil-beyazlı takım, ligde 7 maçtır galip gelemeyerek, bu alanda ligin en uzun serisine sahip takım unvanını taşıyor. Le Guen'in öğrencileri, yarınki mücadeleden galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.
BATALLA SAHALARA DÖNÜYOR
Ev sahibi ekipte ligdeki son 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız isim Pablo Batalla, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Deneyimli oyuncunun şans verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi. Fransız çalıştırıcının Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu da Batalla olacak.
SOW YİNE YOK
Bursaspor'un devre arasında kiraladığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında forma giyememişti. Dubai'de tedavi gördüğü ve yarın Bursa'ya döneceği açıklanan Sow, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.
DÜDÜK ALİ PALABIYIK
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:41
-
Ali Koç'tan 'scout' devrimi!
Toplam 2
Yorum
Anladık Güzel lafları okumak ve duymak herkezin hoşuna gidiyor lakin gerçek olmalı tek propaganda olmasın. Borçlar tek gerçek tir şu an
-
Emeği ve sevinci çalındı
Toplam 3
Yorum
al Futbol takımı yönetimi nerede, ilişkileri mi bozulur açıklama yapılırsa. Takım şampiyon olsa da taraftarın gözünde sıfırsınız. işbirlikçiler
-
Alper Ulusoy katliamı
Toplam 43
Yorum
Dost İki yıldır yanlış hakem kararlarıyla maçlar kazandığınızı ne çabuk unuttunuz ? Aykut hocanın birçok maçta canı yanıyor.
Timsah kötü seriyi bozmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.