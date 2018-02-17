Bursaspor, Malatyaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen son çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik provasıyla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar antrenmanın ardından Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.
Bu arada, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın yarınki karşılaşmanın kadrosuna alındığı, teknik direktör Paul Le Guen'in şans vermesi halinde ise maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:07
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Rodrigues'e hücum!
Toplam 4
Yorum
rohagi Ne 10 milyonu?!! n~diaye den daha iyi oyuncu. 20 nin altinda vermeyin. Elalem pacos topculari 30-40 satiyor.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 61
Yorum
bjk gssssss siz zaten herzaman bayerb munih destekleyeceksiniz
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 21
Yorum
genç fb trabzon maçında trabzon 9 kişi kalması lazımdı hakemler iyi değil ve en çok maruz kalan takımların başındada fenerbahçe geliyor
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