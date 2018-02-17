Bursaspor, Malatyaspor maçına hazır

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen son çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik provasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar antrenmanın ardından Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.

Bu arada, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın yarınki karşılaşmanın kadrosuna alındığı, teknik direktör Paul Le Guen'in şans vermesi halinde ise maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.