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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Malatyaspor maçına hazır

    Bursaspor, Malatyaspor maçına hazır

    'in 22. haftasında yarın sahasında Evkur 'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

    'nde gözetiminde gerçekleştirilen son çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, Evkur maçının taktik provasıyla sona erdi.

    Yeşil-beyazlılar antrenmanın ardından Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.

    Bu arada, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan takım kaptanı 'nın yarınki karşılaşmanın kadrosuna alındığı, teknik direktör Paul Le Guen'in şans vermesi halinde ise maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:07
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