Kadınlar Biatlon'da altın madalya Hanna Oeberg'in
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kadınlar biatlon 15 kilometre bireysel yarışlarında Hanna Oeberg altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde, 22 yaşındaki İsveçli sporcu Oeberg, 41.07.2'lik zamanlamasıyla kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.
Oeberg, 2006 Torino'da podyumun zirvesine çıkan Anna Carin Zidek'ten sonra biatlonda altın madalya kazanan ikinci İsveçli kadın sporcu oldu.
Slovak Anastasiya Kuzmina 24.7 saniye farkla gümüş madalya alırken, 7,5 ve 10 kilometre yarışlarında iki altın madalya kazanan 24 yaşındaki Alman Laura Dahlmeier ise 41.48.4'lük derecesiyle bu kez bronz madalyada kaldı.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:53
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
ali osman ince düşünür eeee be ali kardeş adam o parayı önceden verirdi ben gelirsem verecem de art niyet vardır
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
koç Ali Koç gögüs reklamı veremesin die M. ali aydınlarla barışılıp 6-7 yıllık sponsor anlaşması yapılmıştr
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 6
Yorum
erdi sadece tarık fedakarlık yapmamış aslında onun ılk yapması lazım bedavadan para kazanıyor
Kadınlar Biatlon'da altın madalya Hanna Oeberg'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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