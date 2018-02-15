Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde, 22 yaşındaki İsveçli sporcu Oeberg, 41.07.2'lik zamanlamasıyla kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.

Oeberg, 2006 Torino'da podyumun zirvesine çıkan Anna Carin Zidek'ten sonra biatlonda altın madalya kazanan ikinci İsveçli kadın sporcu oldu.

Slovak Anastasiya Kuzmina 24.7 saniye farkla gümüş madalya alırken, 7,5 ve 10 kilometre yarışlarında iki altın madalya kazanan 24 yaşındaki Alman Laura Dahlmeier ise 41.48.4'lük derecesiyle bu kez bronz madalyada kaldı.



