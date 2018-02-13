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    13 Şubat 2018, Salı
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    müjdesi

    Batalla müjdesi
    AKHİSAR'A kaybeden Bursa'da tek teselli kaptan 'nın sakatlıktan dönüşü oldu. Başakşehir maçında sakatlanan ve son 3 karşılaşmada oynamayan Arjantinli yıldız, iyileşmesinin ardından dün takımla birlikte Malatyaspor maçı hazırlıklarına katıldı. Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir ise kondisyoner Giovanni Melchiore eşliğinde çalışmalarını sürdürdü
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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