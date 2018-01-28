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    28 Ocak 2018, Pazar
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    'da mesaisi başladı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> mesaisi başladı

    , maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, 2 Şubat Cuma günü oynanacak olan maçın biletleri de satışa çıktı.

    'de Aytemiz Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden , sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. İsınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşularla tamamladı. İdmana sakatlıkları bulunan ve Kubilay Kanatsızkuş katılmadı.

    BİLETLER SATIŞTA ÇIKTI
    Öte yandan 'in 20'nci haftasında 'ı evinde konuk edecek 'da bu maçın biletleri satışa çıktı. 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan bu mücadelenin biletleri bu sabah saat 10.00 itibarıyla satışa sunulurken, taraftarın da yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Her iki kulübün anlaşması gereğince - mücadelesine konuk ekibin seyircisi alınmayacak.

    Bilet fiyatları ise şu şekilde;
    VIP 1.Balkon: 250,00 TL
    VIP 2.Balkon: 250,00 TL
    Batı Alt Tribün: 200,00 TL
    Spor Toto Alt Tribün: 100,00 TL
    Spor Toto Üst Tribün: 90,00 TL
    Güney Kale Arkası (TEKSAS): 50,00 TL
    TOFAŞ Tribünü : 50,00 TL

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:27
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