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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    , lideri ağırlıyor

    Bursaspor, lideri ağırlıyor

    , yarın sahasında karşılaşacağı lider 'i mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    'de ilk yarıyı 25 puanla 9. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk maçında yarın sahasında lider Medipol ile karşılaşacak. Kadrosunu ve Grozav gibi isimlerle güçlendiren Timsah, Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. , taraftarı önünde yarın oynayacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapmak istiyor.

    Süper Lig'de 22. randevu
    İki takım yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 21 müsabakada yeşil-beyazlılar, 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 8 mücadele ise Başakşehir'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Bursaspor 5 maçtır yenemiyor
    Yeşil-beyazlı ekip, ekibi ile çıktığı son 5 maçta da galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan temsilcisi, turuncu-lacivertli takıma karşı son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Bursa'da oynanan karşılaşmada 4-1'lik skorla almıştı.

    Düdük Bülent Yıldırım'da
    Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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