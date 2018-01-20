Bursaspor, lideri ağırlıyor
Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı lider Başakşehir'i mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Süper Lig'de 22. randevu
İki takım yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 21 müsabakada yeşil-beyazlılar, 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 8 mücadele ise Başakşehir'in üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bursaspor 5 maçtır yenemiyor
Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul ekibi ile çıktığı son 5 maçta da galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, turuncu-lacivertli takıma karşı son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Bursa'da oynanan karşılaşmada 4-1'lik skorla almıştı.
Düdük Bülent Yıldırım'da
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:29
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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