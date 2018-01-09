‘Bursa’da keyfim çok yerinde’
Bursa'nın altyapısından yetişerek takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Ertuğrul Ersoy, "Bursaspor'da keyfim çok yerinde ve Türkiye'de başka bir takımda forma giymek istemiyorum" dedi. Le Guen'in güveninin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, Bursa altyapısında yetiştiği için şanslı olduğnu da sözlerine ekledi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
‘Bursa’da keyfim çok yerinde’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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