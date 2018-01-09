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    09 Ocak 2018, Salı
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    ‘Bursa’da keyfim çok yerinde’

    ‘Bursa’da keyfim çok yerinde’
    Bursa'nın altyapısından yetişerek takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Ertuğrul Ersoy, "'da keyfim çok yerinde ve Türkiye'de başka bir takımda forma giymek istemiyorum" dedi. Le Guen'in güveninin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, Bursa altyapısında yetiştiği için şanslı olduğnu da sözlerine ekledi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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