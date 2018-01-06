Timsah'tan Musa atağı
Yeşil-beyazlı ekibin yöneticisi Hasan Parlakay, 25 yaşındaki santrforla ilgilendiklerini belirtirken, “Ahmed Musa çok etkili ve bize değer katıp sınıf atlatabilecek bir oyuncu” yorumunu yaptı
DÜNYA KUPASI İÇİN BURSASPOR
GENÇ santrforun takımında mutsuz olduğunu vurgulayan Parlakay, "Ahmed Musa çok etkili ve bize değer katıp sınıf atlatabilecek bir oyuncu. Gerçekçi olursak bonservisi ile alma şansımız yok. Ancak kendisi Rusya'daki Dünya Kupası'nda Nijerya'da oynamak istiyor. Bunun için ligde sürekli oynaması ve form tutması gerekiyor. Agu ve Ekong gibi aynı milli formayı giyen oyuncularımız var. Bursaspor'da kiralık oynayıp sene sonunda kupada boy göstermesi kendisi için cazip bir teklif oldu" diye konuştu.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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