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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Timsah'tan Musa atağı

    Timsah'tan Musa atağı

    Yeşil-beyazlı ekibin yöneticisi Hasan Parlakay, 25 yaşındaki santrforla ilgilendiklerini belirtirken, “ çok etkili ve bize değer katıp sınıf atlatabilecek bir oyuncu” yorumunu yaptı

    HÜCUM hattına takviye arayışlarını sürdüren Bursaspor, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Listesindeki Sow, Twumasi, Fernandao ve Kayode gibi futbolcularla görüşme halinde olan Timsah'ta Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, İngiltere Premier Lig'de Leicester City takımında forma giyen Ahmed Musa'yla ilgilendiklerini açıkladı. 20 milyon Euro'ya CSKA Moskova'dan transfer edilen 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon sadece Lig Kupası'nda 1 maçta oynadı ve 1 gol attı.

    DÜNYA KUPASI İÇİN BURSASPOR
    GENÇ santrforun takımında mutsuz olduğunu vurgulayan Parlakay, "Ahmed Musa çok etkili ve bize değer katıp sınıf atlatabilecek bir oyuncu. Gerçekçi olursak bonservisi ile alma şansımız yok. Ancak kendisi Rusya'daki Dünya Kupası'nda Nijerya'da oynamak istiyor. Bunun için ligde sürekli oynaması ve form tutması gerekiyor. Agu ve Ekong gibi aynı milli formayı giyen oyuncularımız var. 'da kiralık oynayıp sene sonunda kupada boy göstermesi kendisi için cazip bir teklif oldu" diye konuştu.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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