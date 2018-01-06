Bursaspor Altınordu'yu 3-2 ile geçti
Bursaspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Altınordu'yu Stancu, Yusuf Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle 3-2 mağlup etti.
Bursaspor devre arası hazırlıkları kapsamında bulunduğu Antalya?daki ilk hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Mikel Agu 5'inci dakikada orta sahada katığı topla sol kanattan son çizgiye kadar indi. Rakibinin müdahalesine rağmen ayakta kalan Agu ceza sahasına girdi ve yerden pasında altıpas önünde topla buluşan Bogdan Stancu?nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Altınordu ise 21'inci dakikada sağ kanattan gelişen atak sonrası Erdoğan'un arka direkte topa ayak koymasıyla eşitliği sağladı. Dakikalar 39?u gösterdiğinde Bogdan Stancu'nun baskısı ile kazandığı topu ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan?a aktardı. Yusuf Erdoğan?ın plase vuruşunda top ikinci kez Altınordu ağları ile buluştu.
İlk yarı Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken ikinci yarıda Altınordu, 74'üncü dakikada Erdoğan, uzaktan yaptığı sert vuruş sonrası maça yeniden denge getirdi. Ancak Bursaspor'da 81'inci dakikada sahneye Kubilay Kanatsızkuş çıkarken, Delarge'ın pasını iyi değerlendirdi ve boş kaleye yaptığı plase vuruşla Bursaspor'a galibiyeti getirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3-2 kazandı. Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:37
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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