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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'da Poko pazarlığı

    Bursaspor'da Poko pazarlığı

    'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Poko için kulübü fiyatı 1.5 milyon Euro olarak belirledi. Yeşil-beyazlı kulüp ise bu rakamı aşağı çekmek istiyor.

    'un kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri olan oyuncusu Andre Biyogo Poko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör 'in kadrosunda ısrarla görmek istediği oyuncu için Bursaspor yönetimi transfer çalışmalarını sürdürürken, Kardemir Karabükspor yönetimi ise Poko için istediği rakamı belirledi. 24 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro isteyen Karadeniz temsilcisiyle yeniden masaya oturacak olan yeşil-beyazlı yönetim, bu rakamı düşürmek için çabalayacak. Kulübe yakın çevrelerden edinilen bilgiye göre, Bursaspor yönetimi bu rakamı 1 milyon Euro'nun altına düşürmek için çaba gösteriyor.

    Ayrıca Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında yer alan Olarenwaju Kayode'ye ise teknik direktör Paul Le Guen'den veto geldi. Fransız çalıştırıcı, Kayode'nin performansını yeterli bulmazken, son dönemlerdeki istikrar sorunu nedeniyle kadroya dahil edilmesini istemedi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:27
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