Bursaspor'da Poko pazarlığı

Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri olan Kardemir Karabükspor oyuncusu Andre Biyogo Poko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Paul Le Guen'in kadrosunda ısrarla görmek istediği oyuncu için Bursaspor yönetimi transfer çalışmalarını sürdürürken, Kardemir Karabükspor yönetimi ise Poko için istediği rakamı belirledi. 24 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro isteyen Karadeniz temsilcisiyle yeniden masaya oturacak olan yeşil-beyazlı yönetim, bu rakamı düşürmek için çabalayacak. Kulübe yakın çevrelerden edinilen bilgiye göre, Bursaspor yönetimi bu rakamı 1 milyon Euro'nun altına düşürmek için çaba gösteriyor.



Ayrıca Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında yer alan Olarenwaju Kayode'ye ise teknik direktör Paul Le Guen'den veto geldi. Fransız çalıştırıcı, Kayode'nin performansını yeterli bulmazken, son dönemlerdeki istikrar sorunu nedeniyle kadroya dahil edilmesini istemedi.