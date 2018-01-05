Bursaspor'dan neşeli start

Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm merkezinde çalışmalarına başlayan Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.



DELARGE GEÇ KATILDI

Antrenmana ülkesi Arjantin'de bulunan kaptan Pablo Martin Batalla ve yine izinli olan Aziz Behich ile Titi katılmadı. Bu üç oyuncunun kampa 6 Ocak Cumartesi günü dahil olacak. İzinli olan diğer iki oyuncudan William Ekong ve Mikel Agu ise yarın kampa katılacak. Uçağı rötar yapan Dzon Delarge idmana gecikmeli olarak katıldı. Paul Le Guen ile saha içerisinde kısa bir süre konuşan Delarge daha sonra düz koşu yaptı ve takım arkadaşlarına dahil oldu.



Bursaspor'da ayrıca uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Jires Kembo da yeniden takıma dahil oldu.



NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İdman öncesi Bursaspor teknik heyeti ve oyuncular, kampı takip eden gazetecilere poz verirken oyuncuların neşeli olmaları dikkat çekti. Sakatlığı süren Emre Taşdemir takımla birlikte düz koşuya katılırken daha sonra ayrı çalıştı. Kaleciler Harun Tekin, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz kaleci antrenörü Cristian Mas nezaretinde ayrı çalıştı.



LE GUEN RAHATSIZ OLDU

Isınma koşularıyla başlayan kampın ilk antrenmanı, düz koşuyla devam etti. Daha sonrasında koordinasyon çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, ardından topla birlikte farklı istasyonlarda pas çalışması gerçekleştirdi.



Paul Le Guen'in A Takım ile kampta performansını görmek istediği 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın ise oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.