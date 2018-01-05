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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Timsah’a gol makinesi

    Timsah’a gol makinesi

    Timsah, M.City’nin Girona’ya kiraladığı Nijeryalı golcü için kolları sıvadı

    Bursaspor , Nijeryalı forvet 'yi kiralamak istiyor. Bonservisi İngiliz devi M.City'de olan ve İspanyol ekibi Girona'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Kayode için Bursaspor'un ısrarlı olduğu öğrenildi. Bu sezon 13 maçta, 2 asist üreten , A.Wien'de oynarken, 87 maçta 37 gol atarak dikkat çekmiş ve Ada'nın yolunu tutmuştu.

    Serkan Yetişmişoğlu
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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