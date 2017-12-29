 Emektar malzemeci son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Emektar malzemeci son yolculuğuna uğurlandı

    Emektar malzemeci son yolculuğuna uğurlandı

    'a yıllarca hizmet eden emektar malzemeci son yolculuğuna uğurlandı.

    Cuma namazına müteakip Kestel Turanköy Camii'nde kılınan cenaze namazına Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp personelinin yanı sıra camiasının önemli isimleri katıldı. Ayrıca Bursaspor eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ve uzun yıllar takım kaptanlığını yapan Ömer Erdoğan da, Demir ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.

    Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Turanköy mezarlığına defnedildi. Bursaspor Kulübü de yayınladığı mesajda, "Merhum 'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:33
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