Emektar malzemeci son yolculuğuna uğurlandı
Bursaspor'a yıllarca hizmet eden emektar malzemeci Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazına müteakip Kestel Turanköy Camii'nde kılınan cenaze namazına Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp personelinin yanı sıra Bursaspor camiasının önemli isimleri katıldı. Ayrıca Bursaspor eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ve uzun yıllar takım kaptanlığını yapan Ömer Erdoğan da, Demir ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.
Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Turanköy mezarlığına defnedildi. Bursaspor Kulübü de yayınladığı mesajda, "Merhum Mehmet Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:33
-
Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
BJK LI yolun açık olsun KRAL
-
Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
karakartal16 Güle güle Cenk Tosun şampiyonluklar da vermiş olduğun katkıdan Akhisarspor karşısında şampiyonluk golün için tşk
-
Özbek'in listesi belli oldu
Toplam 3
Yorum
ömer alan İnşallah abdurrahim albayrak gelir çünkü en iyisi o bnce
Emektar malzemeci son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.