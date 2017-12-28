 Timsah'a süper golcü – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Timsah'a süper golcü

    Timsah'a süper golcü

    Uzun süredir forvet hattına takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, nokta atışı yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, Kazak ekibinin yıldızı Patrick Twumasi için tüm şartları zorluyor

    TEKNİK direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bursa- spor, ocakta bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan Astana'nın forveti Patrick Twumasi için düğmeye bastı. 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Timsah, Kazak ekibine resmi teklifte bulundu.

    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
    BU sezon özellikle Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı oyuncu için 2 milyon euro isteyen Astana ile temasları sıklaştıran Bursaspor Yönetimi, transferde tüm şartları zorluyor. Fransız teknik adam Le Guen'in ısrarcı olduğu Twumasi'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah'a süper golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN