Timsah'a süper golcü

Uzun süredir forvet hattına takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, nokta atışı yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, Kazak ekibinin yıldızı Patrick Twumasi için tüm şartları zorluyor

TEKNİK direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bursa- spor, ocakta bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan Astana'nın forveti Patrick Twumasi için düğmeye bastı. 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Timsah, Kazak ekibine resmi teklifte bulundu.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

BU sezon özellikle Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı oyuncu için 2 milyon euro isteyen Astana ile temasları sıklaştıran Bursaspor Yönetimi, transferde tüm şartları zorluyor. Fransız teknik adam Le Guen'in ısrarcı olduğu Twumasi'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



