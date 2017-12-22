 Le Guen'den taraftarlara çağrı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    'den taraftarlara çağrı

    <a href="/index/le-guen?id=c9417fdd-4e12-4d01-ace4-4a2f9cbaea03" class="" rel="tag">Le Guen</a>'den taraftarlara çağrı

    Bursaspor Teknik Direktörü Paul , Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahalarında yapacakları Gençlerbirliği maçında yeşil-beyazlı taraftarları yanlarında görmek istediklerini söyledi.

    , gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden beri Bursa Büyükşehir Stadı'nda daha önce hiçbir yerde rastlamadığı bir atmosferin hakim olduğunu belirtti.

    Gençlerbirliği maçında taraftarları yanlarında görmek istediklerini vurgulayan , "Gençlerbirliği maçı ilk yarının son karşılaşması olacak. Oyuncularımız sezonun getirdiği yorgunlukla karşı karşıyalar. Eminim ki yarın taraftarımızın oluşturacağı atmosfer ve destekle onlar da kendilerinde yarın ki maçı kazanacak gücü bulacaklardır." diye konuştu.

    Fransız çalıştırıcı, "Bursaspor sezon başında hesapladığınız yerde mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Açıkçası beklentiyi karşılayıp karşılayamadığımız, ligdeki pozisyonumuzu nasıl değerlendireceğimiz, her şeyden çok yarınki maçın sonucuyla alakalı. Bu değerlendirmeyi yapmak için biraz daha bekleme taraftarıyım. Yarınki maçın sonucunu görelim. Şimdilik sadece bu karşılaşmayı kazanmaya odaklanalım, elimizden geleni yapalım. Maçtan sonra bu konuyu uzun uzun değerlendirebiliriz."

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:25
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