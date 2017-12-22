Bursa - Sow flörtü

Bursaspor'da Moussa Sow ismi büyük bir heyecan yarattı., Senegalli oyuncularımenajerinin, kendileriyle bazı konularda görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldiğini belirtti. Faty'nin menajerinin, aynı zamandaeski gol kralı olan ve şu antakımında oynayanda menajerliğini yaptığını ifade eden Ay, bu kişinin görüşmede kendilerine "Ara transfer dönemi için Sow'u düşünür müsünüz?" sorusunu yönelttiğini aktardı.Başkan Ay,kalitesinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "Şartlar uygun olursadüşünebiliriz. Menajerine de ilettik. Şu an için yüksek bedellerle oyuncu almayı düşünmüyoruz. Menajeri önerdi, biz de şartların oluşması halinde bu transferin olabileceğini söyledik. Bize sunacakları teklife göre hareket ederiz" değerlendirmesinde bulundu.'un Kongolu yıldızıda çok yakın arkadaşı olan, Katar kulübüyle sözleşmesi 2019'de bitecektecrübeli golcü, bu sezon ligde oynadığıatabildi.