 Bursa - Sow flörtü – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bursa - Sow flörtü

    Bursa - Sow flörtü

    Timsah’ta, Faty için görüşmeye gelen aynı zamanda 31 yaşındaki Senegalli’nin de menajeri, Fenerbahçeli eski gol kralını önerdi. Başkan Ay şartların uyması halinde yeşil ışık yaktı.

    Bursaspor'da Moussa Sow ismi büyük bir heyecan yarattı. Başkan Ali Ay, Senegalli oyuncuları Ricardo Faty'nin menajerinin, kendileriyle bazı konularda görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldiğini belirtti. Faty'nin menajerinin, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski gol kralı olan ve şu an BAE'nin Al Ahli takımında oynayan Moussa Sow'un da menajerliğini yaptığını ifade eden Ay, bu kişinin görüşmede kendilerine "Ara transfer dönemi için Sow'u düşünür müsünüz?" sorusunu yönelttiğini aktardı.

    KEMBO'NUN YAKIN ARKADAŞI
    Başkan Ay, Sow'un kalitesinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "Şartlar uygun olursa Sow'u düşünebiliriz. Menajerine de ilettik. Şu an için yüksek bedellerle oyuncu almayı düşünmüyoruz. Menajeri önerdi, biz de şartların oluşması halinde bu transferin olabileceğini söyledik. Bize sunacakları teklife göre hareket ederiz" değerlendirmesinde bulundu. BURSASPOR'un Kongolu yıldızı Kembo'nun da çok yakın arkadaşı olan, Katar kulübüyle sözleşmesi 2019'de bitecek 31 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 1 gol atabildi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:59
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