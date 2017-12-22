Bursa - Sow flörtü
Timsah’ta, Faty için görüşmeye gelen aynı zamanda 31 yaşındaki Senegalli’nin de menajeri, Fenerbahçeli eski gol kralını önerdi. Başkan Ay şartların uyması halinde yeşil ışık yaktı.
KEMBO'NUN YAKIN ARKADAŞI
Başkan Ay, Sow'un kalitesinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "Şartlar uygun olursa Sow'u düşünebiliriz. Menajerine de ilettik. Şu an için yüksek bedellerle oyuncu almayı düşünmüyoruz. Menajeri önerdi, biz de şartların oluşması halinde bu transferin olabileceğini söyledik. Bize sunacakları teklife göre hareket ederiz" değerlendirmesinde bulundu. BURSASPOR'un Kongolu yıldızı Kembo'nun da çok yakın arkadaşı olan, Katar kulübüyle sözleşmesi 2019'de bitecek 31 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 1 gol atabildi.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:59
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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