Bursaspor’da 6 bilet kesildi

Transfer döneminde 3-4 takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Bursaspor'da, takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. Teknik Direktör Paul Le Guen'in kadro şişkinliğine çözüm bulunmasını istemesiyle verdiği rapor doğrultusunda Deniz Yılmaz, Merter, İsmail, Bilal Kısa, Sinan ve Furkan Özçal gibi takımda şans bulamayan isimlerle yolların ayrılacağı öğrenildi.