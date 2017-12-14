Timsah kralını istiyor

Bursaspor, F.Bahçe’de forma şansı bulamayan Fernandao’dan vazgeçmiyor. Yönetim, yeşilbeyazlılarda 2014-15’te gol kralı olan Sambacı’yı devre arasında transfer etmeyi hedefliyor

İKİ sezon formasını giydiği Bursa'da yıldızı parlayan ve 2014-15 sezonunda gol kralı olan Fernandao, yuvaya çok yakın... Yeşil-beyazlı yönetim, F.Bahçe'de forma şansı bulamayan Brezilyalı'yı tekrar kadrosuna katmayı planlıyor. Sezon başında da 30 yaşındaki forvetle ilgili girişimlerde bulunan Timsah, yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve transferi askıya almıştı. Bursaspor Yönetimi, ara transfer dönemi öncesi bir kez daha düğmeye bastı ve Fernandao için Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor.



TAKAS YOK, PARA VAR!

F.BAHÇE'NİN listesinde yer alan kaleci Harun Tekin ile Aziz Behich'i bu transferde takas olarak kullanmak istemeyen Bursaspor'un, Fernandao için 700 bin euro bonservis teklif edeceği belirtildi.

