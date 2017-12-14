Timsah kralını istiyor
Bursaspor, F.Bahçe’de forma şansı bulamayan Fernandao’dan vazgeçmiyor. Yönetim, yeşilbeyazlılarda 2014-15’te gol kralı olan Sambacı’yı devre arasında transfer etmeyi hedefliyor
TAKAS YOK, PARA VAR!
F.BAHÇE'NİN listesinde yer alan kaleci Harun Tekin ile Aziz Behich'i bu transferde takas olarak kullanmak istemeyen Bursaspor'un, Fernandao için 700 bin euro bonservis teklif edeceği belirtildi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:34
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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