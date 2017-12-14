Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Trabzonspor güçlü bir takım ama biz de çok istekliyiz. Son aldığımız mağlubiyetten sonra takım olarak başımızı dik tuttuk ve bu şekilde devam ediyoruz” dedi.
"Bizim için çok fazla eksik var"
Zor bir periyottan geçtiklerini ifade eden Fransız teknik adam, "Mikel henüz sakatlıktan dönemedi. Jorquera gerçekleşecek ameliyat için burada değil. Aziz cezalı. Tüm bunları hesaba kattığınızda bizim için çok fazla eksik var an itibariyle. Yine de şikayetçi olmaktansa her zamanki gibi sahada olacak arkadaşlarla ilgilenmeyi ve onlara elimden geldiğince özgüven aşılamayı istiyorum. İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapan bir kadroyla sahada olacağız" diye konuştu.
"Eleştirecek bir konu bulamıyorum"
7 maçlık yenilmezlik serilerinin sona erdiğinin hatırlatılması üzerine Le Guen, "Seri bozuldu belki ama Fenerbahçe maçına karşı bozuldu. Bazen gerçekçi olmamız gerekir. Kaybettik, serimiz bozuldu ama Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı serimiz bozulduğunda geri dönüp üzülecek çok fazla şeyiniz yoktur. Biz takım olarak sahadaydık. En önemlisi de buydu. Oyuncularımın tamamı çaba gösterdiler. Elinden geleni yaptılar. Ben de çekinecek ya da eleştirecek bir konu bulamıyorum, onlar elinden gelen bütün çabayı göstermişken" dedi.
"Unuttum ben o günleri"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile 2002 yılında Lyon'u çalıştırdığı dönemde karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Belki güzel bir hatırası yok. 15 yıl önceydi. Hatıranın üzerinden çok yıllar geçti, unuttum ben o günleri" dedi.
"Rövanşı alacak mısınız?" sorusuna ise Le Guen, "Öyle görmek isterseniz görebilirsiniz ama benim için rövanş karşılaşması olmayacak" yanıtını verdi.
"Yalnızca o maçı kazanabildiğimiz için Süper Lig'deyiz"
'15. hafta itibariyle bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde olabilirdik ama daha kötü bir yerde de olabilirdik' diyen Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben bugün geldiğimiz nokta itibariyle takımımızla gurur duyuyorum. Herkes katılım gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bu durumu değiştirebilmek için elinden geleni yaptı. Unutmamalıyız ki an itibariyle Süper Lig'deyiz. Çünkü geçen sezonun son maçında kazanabildik. Yalnızca o maçı kazanabildiğimiz için Süper Lig'deyiz an itibariyle. Biz de göreve geldiğimiz günden beri taze bir hava oluşturmaya çalıştık ve elimizden geleni yaptık. Her şey yüzde 100 mükemmel olmadı ama iyi de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum."
"Alacağımız bazı önlemler var"
Trabzonspor'a karşı alacakları bazı özel önlemlerin olacağına dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Her karşılaşmada alınan özel önlemler vardır. Trabzonspor'u ve oyuncularını biliyorum. Onlara çok fazla adapte olmalarını istemiyorum oyuncularımın. Alacağımız bazı önlemler var ama sadece onlara adapte olarak oynamayacağız. Bizim de kendi oyunumuz var ve onu ortaya koyacağız" diye konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 5
Yorum
Samir Nasri Antalyay Eto yük değil... asıl yük Samir Nasri... fener'e nasriyi verin... yönetim bir de eto yu vererek saçmalıklarına saçmalık eklemesin
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Antalya’da ilk aday
Toplam 1
Yorum
R.Y....Z AYNEN KATILIYORUM
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 16
Yorum
adil Ergun beyin bir bildiği var ki maddi açıdan söz ediyor. altı şampiyonluk kaça mal oldu.
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