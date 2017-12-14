 Bursaspor’da tam 11 eksik – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Bursaspor’da tam 11 eksik

    Bursaspor’da tam 11 eksik
    GEÇTİĞİMİZ haftayı F.Bahçe yenilgisiyle kapatan Bursaspor'da Trabzon sınavı öncesi kriz büyük... Yeşil- beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kembo, Jorquera, Mikel Agu, Kubilay Kanatsızkuş, Bilal Kısa, Sercan Yıldırım, Onur Atasayar, Paschal, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal ile cezalı duruma düşen Aziz Behich forma giyemeyecek.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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