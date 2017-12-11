Timsah revire döndü! 13 isim sakatlandı

Bursa, sakatlıklardan yana bu sezon talihsiz bir dönem geçirirken, forma şansı bulan 13 farklı futbolcusu birçok lig maçını sakatlık nedeniyle kaçırdı. Timsah'ta son olarak Kembo, F.Bahçe maçında sakatlık yaşadı ve Trabzon'a karşı oynama ihtimali belirsizliğini koruyor. Yeşilbeyazlılarda, Kubilay, Agu, Onur, Serdar Kurtuluş, Sercan, Bilal ve Furkan Özçal'ın sakatlığı ise sürüyor.