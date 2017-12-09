 ‘İstediklerimizi yapamadık’ – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘İstediklerimizi yapamadık’

    ‘İstediklerimizi yapamadık’
    BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, maçtan önce favori gösterdiği Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Fransız çalıştırıcı "Rakibimiz maç boyunca çok dengeli oynadı. Savunmada fazla hata yapmadık. Ancak hücumda istediklerimizin hiçbirini gerçekleştiremedik. Topu ileri taşımada ciddi sıkıntılar yaşadık. Pozisyon bulamadık. Bir an önce bu maçı unutup önümüzdeki haftaya odaklanacağız" diye konuştu. Paul Le Guen karşılaşma boyunca kendilerini çok iyi destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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