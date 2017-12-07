Bursasporlu taraftarlardan küfür uyarısı
Bursasporlu taraftarlar, maçlarda küfür ile sahaya yabancı madde atılmasının önüne geçmek için seferberlik başlattı.
Mehmet Güzelsöz, takımın önemli bir virajda olduğu da belirterek, tüm taraftarları maça davet etti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:10
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
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KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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