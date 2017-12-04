Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu!

Bursaspor’un Süper Lig’in 15. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, biletlerin yarın 10.00 itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:



VIP 1.Balkon: 250 TL

VIP 2.Balkon: 250 TL

Batı Alt Tribün: 200 TL

Spor Toto Alt Tribün: 100 TL

Spor Toto Üst Tribün: 90 TL

Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL

TOFAŞ Tribünü: 50 TL

Misafir Tribünü: 65 TL