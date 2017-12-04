Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu!
Bursaspor’un Süper Lig’in 15. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.
VIP 1.Balkon: 250 TL
VIP 2.Balkon: 250 TL
Batı Alt Tribün: 200 TL
Spor Toto Alt Tribün: 100 TL
Spor Toto Üst Tribün: 90 TL
Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL
TOFAŞ Tribünü: 50 TL
Misafir Tribünü: 65 TL
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:51
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
Toplam 20
Yorum
almanci belhandanin yerine birak selcuk inani, sinani koy ondan bin kat iyi oynar.tudor yedek kulubesini de kullanmasini bilmiyo
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Toplam 1
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Toplam 41
Yorum
ayazmen baskan birde bakmisin tudorla mayis gelmis 3-5 sirada lig bitmis kepengler inmis iflas cekilmis sende birakir gidersin ne olacak baba ciflk
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