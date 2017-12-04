 Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu!

    Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu!

    Bursaspor’un Süper Lig’in 15. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, biletlerin yarın 10.00 itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:

    VIP 1.Balkon: 250 TL
    VIP 2.Balkon: 250 TL
    Batı Alt Tribün: 200 TL
    Spor Toto Alt Tribün: 100 TL
    Spor Toto Üst Tribün: 90 TL
    Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL
    TOFAŞ Tribünü: 50 TL
    Misafir Tribünü: 65 TL
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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