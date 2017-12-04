Bursaspor'da sakat oyuncular için seferberlik
Bursaspor'da sakatlığı devam eden oyunculardan kaleci Harun Tekin ve William Troost-Ekong'un Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Mikel Agu ise sarı lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 15'inci haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Bursaspor, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başlarken, dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil beyazlı oyuncular koordinasyon ve şut çalışması yaptı. Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular, antrenmanı düz koşular ve kondisyon salonunda yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Atiker Konyaspor maçında sağ kasık adalesinde zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş antrenmanda yer almadı.
EKONG'UN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK
Yeşil beyazlı ekipte sakat oyuncuların tedavileri ise sürüyor. Bir süredir takımdan ayrı kalan Mikel Agu kondisyon salonunda çalışmalarına devam ederken, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceği kesinleşti. Kondisyon salonunda çalışan kaleci Harun Tekin ve William Troost-Ekong'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Harun Tekin'in yarın yapılacak antrenmanda kaleci antrenörü ile çalışması beklenirken, Ekong'un ise sarı lacivertli ekibe karşı oynanacak olan mücadeleye yetiştirilmesi için kulübün sağlık ekibi yoğun bir çaba harcıyor. Ancak Ekong'un da Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:31
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Galatasaray'da bir devir bitti
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aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
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forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
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kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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