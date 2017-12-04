Bursaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.
HARUN, EKONG VE AGU KONDİSYON SALONUNDA ÇALIŞTI
Dün oynanan Konyaspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşular ve kondisyon salonunda yaptıkları çalışmayla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, William Ekong ve Mikel Agu kondisyon salonunda çalıştı. Dün oynanan Konyaspor maçında sağ kasık adalesinde zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş ise antrenmanda yer almadı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:35
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
GÖKHAN S SÜper başlığı az olmuş DİZEL FENER .....
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU TAKIM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR 2 HAFTA ÖNCE ÖYLEYDİ.., ŞİMDİ BÖYLE YOK OLMADI SÜPER FENER DAHA OLMADI UZAY TAKIMI... :)
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Çare Fatih Terim
Toplam 26
Yorum
TRFTR öyle bir teknik ekip getirinki bundan sonraki tüm maçlarda,gs den büyük yok gerçeği her kesimde kabul edilsin sahaya çıkmadan rakip kabul et
Bursaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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