 Bursaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Bursaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı

    Bursaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı

    Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

    Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve şut çalışması yapıldı.

    HARUN, EKONG VE AGU KONDİSYON SALONUNDA ÇALIŞTI
    Dün oynanan Konyaspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşular ve kondisyon salonunda yaptıkları çalışmayla tamamladı. Sakatlıkları bulunan , William ve Mikel Agu kondisyon salonunda çalıştı. Dün oynanan Konyaspor maçında sağ kasık adalesinde zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş ise antrenmanda yer almadı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:35
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