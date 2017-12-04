45 dakikalık şov

Bursa, Konya deplasmanında Stancu, Ekoko ve Aziz’le coştu, F.Bahçe maçı öncesi güçlü rakibine gözdağı verdi

SÜPER Lig'de Bursaspor fırtınası dinmiyor. Timsah, Avrupa'daki temsilcimiz Konyaspor karşısında ilk 45 dakikada gol şov yaptı. Renktaşına futbol dersi veren yeşilbeyazlılar, 7'de Batalla'nın asistinde Stancu'yla gol perdesini açtı. 32'de Ekoko, Faty'nin pasında kaleci Serkan'ı avladı: 0-2. Konyaspor, şok gollerle neye uğradığını şaşırırken, devre bitmeden 45'te Aziz'in Jorquera'yla verkaç yapıp ağları havalandırmasıyla yıkıldı.



7 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

KONYASPOR, 67'de gole çok yaklaştı ancak Aziz'e takıldı. Filipovic'in kafa vuruşunu Türk asıllı Avustralyalı sol bek çizgiden çıkardı. 82'de ise Evouna'nın kafa vuruşu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu da Bourabia değerlendiremedi. Konya'dan önemli bir zaferle ayrılan Bursa, 2'de 2 yaparken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı ve evindeki F.Bahçe maçı öncesi önemli bir motivasyon sağladı. 4 maçtır kazanamayan Konya ise son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı.



Aziz durdurulamıyor

BURSASPOR'UN Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Behich, bu sezonki formuyla adeta parmak ısırtıyor. Konya'da takımının son golünü atan 27 yaşındaki sol bek, bu sezon 5. golünü filelere gönderirken, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Karabükspor'dan sonra üst üste 4. kez ağları sarsmayı başardı.



Le Guen'den destek çağrısı

BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, eksik isimleri olduğunu ve Konya'da bu sonucu beklemediğini itiraf etti. Fransız çalıştırıcı, Bursa'da F.Bahçe maçı için ise, "Bana gelen bilgi şu ki yeni stadımız hiçbir zaman tam dolmamış. F.Bahçe maçının harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye yeşil-beyazlı taraftarlara çağrı yaptı.