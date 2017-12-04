45 dakikalık şov
Bursa, Konya deplasmanında Stancu, Ekoko ve Aziz’le coştu, F.Bahçe maçı öncesi güçlü rakibine gözdağı verdi
7 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
KONYASPOR, 67'de gole çok yaklaştı ancak Aziz'e takıldı. Filipovic'in kafa vuruşunu Türk asıllı Avustralyalı sol bek çizgiden çıkardı. 82'de ise Evouna'nın kafa vuruşu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu da Bourabia değerlendiremedi. Konya'dan önemli bir zaferle ayrılan Bursa, 2'de 2 yaparken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı ve evindeki F.Bahçe maçı öncesi önemli bir motivasyon sağladı. 4 maçtır kazanamayan Konya ise son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı.
Aziz durdurulamıyor
BURSASPOR'UN Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Behich, bu sezonki formuyla adeta parmak ısırtıyor. Konya'da takımının son golünü atan 27 yaşındaki sol bek, bu sezon 5. golünü filelere gönderirken, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Karabükspor'dan sonra üst üste 4. kez ağları sarsmayı başardı.
Le Guen'den destek çağrısı
BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, eksik isimleri olduğunu ve Konya'da bu sonucu beklemediğini itiraf etti. Fransız çalıştırıcı, Bursa'da F.Bahçe maçı için ise, "Bana gelen bilgi şu ki yeni stadımız hiçbir zaman tam dolmamış. F.Bahçe maçının harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye yeşil-beyazlı taraftarlara çağrı yaptı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:54
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
45 dakikalık şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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