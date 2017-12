Ali Ay: 40 milyon gerideyiz

Bursaspor’un Olağan Divan Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Ali Ay, “Oynamayanlarla yolları ayırmamız gerekiyor. 40 milyon gerideyiz. Şimdi 'transfer yapsana' diyeceksiniz, 15-20 milyon Euro toplayın yapalım” dedi.

Stadyumda gerçekleştirilen toplantıya Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra Başkan Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.



Açılış konuşmasını gerçekleştiren Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, "Amatör branşlar ile ilgili yerli yersiz konuşmalar olduğunu sezdik, amatör branşların kapatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bizim aldığımız rakamlara göre amatör branşlarda basketbolda 40 , voleybolda 25, boksta 50, masa tenisinde 17, atletizmde 11, tekvandoda 25 ve boccede 14 tane sporcu arkadaşımızın olduğunu öğrendik. Toplamda 182 tane arkadaşımız var. Bursaspor sadece futbol kulübü değil, bir spor kulübü. Lakin bunların organik olması gerekir. Şartlarımız içerisinde hormonlu büyüme gibi bir hava var. Bizim bir Vakıfköy'ümüz var. 15 gün içerisinde milli takımlarda 16 tane Bursaspor lisansı olan genç kardeşlerimiz var. Diğer takımlarda oynayan Vakıfköylü genç kardeşlerimiz var. Vakıfköy'de görev yapan antrenörlerimizi yönetim kurulumuzu ve genç kardeşlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



Ay: TFF'de başkan ve diğer yetkililerle girişimleri yaptık

Başkan Ali Ay ise, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kulüp olarak 23 bin ortalamaya oynuyoruz. Yayıncı ve TFF'ye sitemlerimi iletmek istiyorum. 'Maçları cumartesi hem de gündüz oynayacaksın' demek taraftara 'maça gelmeyeceksin, bu tribünlerin dolduğunu görmek istemiyorum' demektir. Bunu burada değil, TFF'de başkan ve diğer yetkililerle girişimleri yaptık. Yayıncı kuruluşu adres gösterdiler. Onlarla da görüşmeler yapacağız. Milli takımları destekleyen kulüplerden bir tanesi Bursaspor'dur. Biz katkı bekliyoruz" dedi.



"İsim hakkını satıp günü belki kurtarabiliriz"

Bursa'nın spor kenti olduğunu ifade eden Başkan Ay, "Lokomotifi Bursaspor'dur. Şu gerçeğin altını çizmek gerekir. Futbol dışında faaliyet göstereceği an gerçekçi bir model yapmalıdır. İşin finansal boyutu hiç düşünülmemiş. Amatör branşlar futboldan alınan paralarla idare edilemez hale gelmiş. Basketbol takımını heyecanla izliyorum, voleybolcular seri galibiyetler alıyor. Boksörler başarıdan başarıya koşuyor. Şu anki finansal yapısıyla bunu yürütecek güçte değiliz. Kaynak için bir yapı oluşturulmadılar. Bu girişimlerden sonuç almamız gerekir. Futboldan gelir aktarmayan bir model oluşturmamız şart. Büyük bir gemi içerisindeyiz ki mevcut motor gücü ile gemiyi bir yere ulaştırmak mümkün değil. Motorun güçlenmesi için zamana ihtiyacımız var. Hep birlikte küreklere asılmalıyız. 100 kazanıp 200 lira harcayan kulüp olarak, isim hakkını satıp günü belki kurtarabiliriz. 2 yıl sonra satacak bir şey olmayacağı için daha büyük felaketler ortaya çıkacaktır. Herkesi ezip geçen amatör branşlar olsun isterim. Bugünkü ekonomik şartlarda bunları yapabilmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.



"Böyle gidersek 30-50 milyon arası zarar eden kulüp bırakırız"

'Her şeyde küçülebiliriz ama alt yapı hariç' diyen Başkan Ali Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın 7-24 saat verimli çalışması lazım. Akademi, futbol okulu, hocalarıyla Vakıfköy 300 kişilik fabrikadır. Bursaspor sevdasıyla karşılaşacak iş birliğine hazırlanıyoruz. Alt yapının sorumluluğunu giderlerini orası karşılaşacak. 1-2 yıl değil. Uzun süreli olacak. Müjde olarak paylaşmak istiyorum. Proje için ayrılan parayı bankalar önümüze sürekli engel çıkartıyor. 50 milyon kredi hazır. Arsa hazır, 70-80 milyon değerinde. Ancak bankalar 15-20 milyon ekspertiz raporu çıkartıp önümüze bir sürü engel çıkartıyor. Gökten altın yağsa bize teneke düşüyor. Bunları mali genel kurulda tek tek açıklayacağım. Bursaspor'un aklına yatmayan hiçbir şey burada olmaz. Küçülüyor mu, kapanıyor mu diye panik yapmayın. Divan tecrübe havuzudur. Tribünler ise kulübün vicdanıdır. Bursaspor'un gerçeklerini bilerek hareket edersek. Toplam kombine, loca geliri 24 milyon 394 bin TL olmuş. Minareli Çavuş'ta 25 dönümlük yer aldık. Meclisten geçecek. Buradan 20 milyon gibi gelir bekliyoruz. 11 buçuk milyonluk arsa satışımız oldu ama bunlar yetmiyor. Sizlere, taraftara şirin gözükmek isterim. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. Böyle gidersek 30-50 milyon arası zarar eden kulüp bırakırız. Şimdi de zarar eden kulübüz. Futbolcu satmamız lazım. Bu yıl mı, gelecek yıl mı olur zaman gösterir. Yeni kaynaklar bulmamız gerekir. Projelerin yüzde 95'i belediye ve siyasilere bağlı. Bursaspor'un artık bundan kurtulup, kendi ayakları üzerinde durması gerekir. 23 bin taraftarımız var. Kombineden 9 milyon gelirimiz oldu. Sezen sonu itibariyle 13-15 milyon olabilir."



"Oynamayanlarla yolları ayırmamız gerekiyor"

Takımda oynamayan oyuncularla yolların ayrılması gerektiğine dikkat çeken Ali Ay, "Amatör branşlarda rakamları veriyorum, küçülme işini biz yönetim olarak verebiliriz. Yeşil Bursa'nın satışını genel kurulun vermesi gerekir. Rakamlar düşerse Bursaspor ayakları üzerinde durur. Bugün amatör branşlarda 171 sporcumuz var. Toplam yıllık gideri 9 milyon 760 bin TL. Bunların içinde Yeşil Bursa yok. Bu takımların yıllık gelir 3 milyon TL. Fark 7 milyon. 2 milyon da Yeşil Bursa için koyarsak rakam 10 milyon TL oluyor. Bunları özetle söylüyorum, o zaman rakamlar daha da netleşir. Kararımızı veririz. Biz küçülmezsek bu gelirlerle Bursaspor yönetilemez. Futbolda küçülmek istemiyorum. Her yıl şampiyonluğa oynamalıyız. Birlik ve beraberlik olduğunda zengin bir şehiriz. Bu borcu 1 saat içerisinde toplayabiliriz. Burada sadece biraz Bursaspor sevgisi, katılım, şehre hava getirilmesi şart. Ancak oynamayanlarla yolları ayırmamız gerekiyor. Devre arasında keseceğiz. Sonrasını düşünemiyorum. 40 milyon gerideyiz. Şimdi 'transfer yapsana' diyeceksiniz 15-20 milyon Euro toplayın yapalım. Dünyada Avrupa'da tanınmış Paul Le Guen gibi hocamız var. Bu hoca ve başkalarıyla Bursaspor'un şampiyonluğa oynaması lazım" dedi.



Divan Kurulu toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.