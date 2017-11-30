 Tolunay Kafkas'tan Bursaspor altyapısına ziyaret – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Tolunay Kafkas'tan Bursaspor altyapısına ziyaret

    Tolunay Kafkas'tan Bursaspor altyapısına ziyaret

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Bursaspor'un altyapısına ait Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

    Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü Faruk Korkmaz ile bir araya gelen Kafkas, Türk futbolunun geleceğinin altyapılarda olduğunu söyledi.

    Bursaspor deyince akıllara ilk olarak altyapının geldiğini anlatan Kafkas, ''Bursaspor yıllardır tüm kulüplerimize örnek oluyor. Bunu ülke genelinde geliştirmemiz gerekli. Artık deniz bitti. Türk futbolunun geleceği altyapılardır. Bunun farkına vararak, hep birlikte çalışacağız.'' dedi.

    Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da yeşil-beyazlı kulüp olarak altyapıya her zaman önem verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getirerek, ''Futbolcu maliyetleri çok yükseldi. Tüm kulüpler altyapıya önem vermeli. Biz bunu daha ileri götürmek için çabalıyoruz. Bursaspor olarak yakın zamanda altyapımıza yeni tesisler kazandıracağız.'' diye konuştu.

    Altyapıda görev yapan antrenörler ve oyuncularla toplantı yapan Kafkas, daha sonra tesislerde incelemelerde bulundu.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:12
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