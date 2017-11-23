“Transfer dönemindeki önceliğim...''
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ocak ayı transfer dönemindeki önceliğinin düzenli olarak oynayan oyuncuları sezon sonuna kadar ellerinde tutmak olacağını söyledi.
"Agu'nun ameliyatı iyi geçti"
Takımdan iyi haberlerin olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Aziz çok çok uzun bir seyahat yapmıştı. Döndüğünde vücudu yorgun düşmüş ve hastalanmıştı. Antrenmanlara çıkmaya başladı. Titi de dönüyor. Teknik direktör olarak şans verdiğimde oyuncularımın hazır olmasını isterim. Agu'nun ameliyatı iyi geçti. Belki de beklediğimizden daha kısa sürede aramızda olacak" diye konuştu.
"Sahadaki oyunculardan memnun olduğum için değişiklik yapmadım"
Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada 1 değişiklik hakkını kullandığının hatırlatılması üzerine Le Guen, "Saha içindeki takımın dengesini gözetmek zorunda olduğumu düşündüm. Her maç bugüne kadar 3 değişiklik yaptım ama böyle zorunluluk yok. Yedekte oturan oyuncuyu bir şeyleri değiştirmesi için oyuna alırsınız. Sahadaki oyunculardan memnun olduğum için değişiklik yapmadım" dedi.
"Transfer döneminde önceliğim düzenli olarak oynayan oyuncuları elimizde tutmak olacak"
Bir soru üzerine ocak ayı transfer dönemiyle alakalı herhangi bir şey düşünmediğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Zaten önceliğim de bu değil. Benim önceliğim hafta sonu hangi maç varsa o maça hazırlanmak ve takımı hazırlamak. Ocak ayı geldiğinde göreceğiz. Transfer döneminde önceliğim düzenli olarak oynayan oyuncuları elimizde tutmak olacak sezon sonuna kadar. Çünkü yeni bir takım kurduk ve yeni bir oluşum var" açıklamasını yaptı.
"Finansal konularda yorum yapmak benim görevim değil"
Kulüpteki maddi problemin kendisini zorlayıp zorlamadığının sorulması üzerine Le Guen, "Ben bir teknik direktör olarak sahaya odaklanmak zorundayım. Bu konuda konuşmak ne benim sorumluluğum, ne benim işim. Benim için her zaman birinci olan konu yönetimle ve başkanla aradaki ilişkilerin kalitesinin yüksekliğidir. Bu konuda memnun olduğumu söyleyebilirim. Finansal konularda yorum yapmak benim görevim değil" şeklinde konuştu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:16
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Bedelsiz başarı!
Toplam 11
Yorum
CELAL BIDE 5 MIL 5 MIL BASIP ALDIKLARINI YAZARSANIZ LTF HANGISI TUTMUS FRANCO MEDEL MITROVIC MILOSEVIC NEGREDO
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Giuliano 5-1 yenilen G.Saray için bakın ne dedi
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY BOGASI NERESİ İYİYMİŞ GÜÇLÜYMÜŞ KENDİ SAHALARINDA JOHSENİN BUZ GOLÜNÜ, DENAYERİN KIRMIZISINI VERMEYEN CÜNEYTE DUA ETSİNLER LİGİN KADERİYLE OYNADI
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Okay 11’e dönüyor
Toplam 1
Yorum
Trabzonlu Dönsün tabi, dönsün de onun dönüşüyle gevşeyecek olan Trabzonspor orta sahası yeni mağlubiyetlere yelken açsın. Şu adamı bir şey sanmayın...
“Transfer dönemindeki önceliğim...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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