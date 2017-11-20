 Bursaspor ilk 4'e diş geçiremedi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Bursaspor ilk 4'e diş geçiremedi

    Bursaspor ilk 4'e diş geçiremedi

    Bursaspor'un ligde elde ettiği 5 galibiyetin tamamı puan cetvelinde kendisinden alt sırada yer alan ekiplere karşı gelirken; yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk 4 sırasındaki takımlara karşı ise puan alamadı.

    Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken Bursaspor, bu süreci; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası 18 puanla tamamladı. Şu an ligde 7'nci sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip sırasıyla; Aytemiz Alanyaspor'u 3-2, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2, Osmanlıspor'u 3-1 ve son olarak Antalyaspor'u da 4-0 yendi. Bursaspor'un 3 puana uzandığı tüm galibiyetlere bakıldığında ise şu an puan cetvelinde kendisinin altında yer alan ekiplere karşı alması dikkat çekti.

    ÜST SIRALARDAN PUAN KOPARAMADI
    Ligin ilk 6 sırasındaki ekipler ile oynadığı maçlarda zorlanan yeşil beyazlı ekip, kendisinin üzerinde yer alan rakiplerine karşı ise galibiyet elde edemedi. Ligin ilk 4 sırasında yer alan 'a ve 'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 1-0 ve Kayserispor'a da 3-1 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor ile de golsüz berabere kaldı. Özellikle Bursaspor'un bu grafiği, ligin güçlü ekiplerine karşı sonuç almakta zorlandığını bir kez daha ortaya koydu.

    Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında geride kalan maçlarında sırasıyla evinde Kardemir Karabükspor, deplasmanda Atiker Konyaspor, evinde , deplasmanda Trabzonspor ve son olarak evinde Gençlerbirliği maçıyla ilk yarıyı noktalayacak.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:37
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