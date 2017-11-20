Bursaspor ilk 4'e diş geçiremedi

Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken Bursaspor, bu süreci; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası 18 puanla tamamladı. Şu an ligde 7'nci sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip sırasıyla; Aytemiz Alanyaspor'u 3-2, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2, Osmanlıspor'u 3-1 ve son olarak Antalyaspor'u da 4-0 yendi. Bursaspor'un 3 puana uzandığı tüm galibiyetlere bakıldığında ise şu an puan cetvelinde kendisinin altında yer alan ekiplere karşı alması dikkat çekti.



ÜST SIRALARDAN PUAN KOPARAMADI

Ligin ilk 6 sırasındaki ekipler ile oynadığı maçlarda zorlanan yeşil beyazlı ekip, kendisinin üzerinde yer alan rakiplerine karşı ise galibiyet elde edemedi. Ligin ilk 4 sırasında yer alan Galatasaray'a ve Beşiktaş'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 1-0 ve Kayserispor'a da 3-1 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor ile de golsüz berabere kaldı. Özellikle Bursaspor'un bu grafiği, ligin güçlü ekiplerine karşı sonuç almakta zorlandığını bir kez daha ortaya koydu.



Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında geride kalan maçlarında sırasıyla evinde Kardemir Karabükspor, deplasmanda Atiker Konyaspor, evinde Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ve son olarak evinde Gençlerbirliği maçıyla ilk yarıyı noktalayacak.