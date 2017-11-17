"Anı Duvarı çok güzel bir proje"

Başkan Ali Ay ise, projenin çok güzel olduğunu ancak yeterli desteği göremediklerini belirterek, "En az 100 bin kişinin isminin yazılı olması gerekirdi" dedi.



Bursaspor Kulübü'nün projelerinden biri olan 'Anı Duvarı', yeşil beyazlı ekibin maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yerini aldı. Tuğla başına 160 lira bedelle isimlerini yazdıran 817 kişinin adları tuğlara işlendi. Tuğlalarda Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Eren Bülbül'ün de aralarında bulunduğu 41 şehidimizin ismi de yer alıyor. Ayrıca, İstanbul'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun da ismi, 'Anı Duvarı'nda ölümsüzleştirildi.



'AVRUPA'DA EMSALLERİ VAR'

'Anı Duvarı' ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, "Proje önümüze geldiğinde, benim çok hoşuma gitti. Avrupa'da da emsalleri olan, çok güzel bir proje" dedi.

Ancak projelerine gerekli desteği bulamadıklarına da işaret eden Başkan Ali Ay, "Maalesef Bursa halkı, bu projeye yeteri kadar duyarlı davranmadı. Bence, en az 100 bin kişinin isminin yazılı olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Başkan Ay, ayrıca Bursa halkının bu projeye daha fazla destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, "İnşallah bundan sonra da daha güzel projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.