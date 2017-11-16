Le Guen: “Titi ve Agu büyük eksiklik”
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Bunu kabullenmemiz gerekiyor. İlk 11’imizin düzenli oynayan oyuncuları. Bununla birlikte yerine gelecek oyunculara da tamamen güveniyorum" dedi.
"İkisi de bizim için çok büyük eksiklik"
Sakatlığı bulunan Mikel Agu ve kart cezalısı Titi'nin forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine ise Fransız teknik adam, "Yerine oynayacak oyunculara güveniyorum. İkisi de bizim için çok büyük eksiklik. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. İlk 11'imizin düzenli oynayan oyuncuları. Bununla birlikte yerine gelecek oyunculara da tamamen güveniyorum" diye konuştu.
"Oyuncularımızın kendilerini maça vermeleri adına çok fazla şey yapıyoruz"
Taraftarların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Antalyaspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Taraftarımız o karşılaşma için destekleriyle karar verici bir mekanizma haline gelmişti. Milli takımlardan dönüşlerde oyuncuların konsantrasyonunu sağlayabilmeleri açısından çok büyük önem arz ediyor. Oyuncularımızın konsantrasyonu, kendilerini maça vermeleri adına çok fazla şey yapıyoruz. Taraftarlarımızın varlığı ve desteği oyuncuların bu dönüşlerini daha yumuşak bir geçiş yapabilmesi açısından hayati önem taşıyor" dedi.
"Sistem değişikliği bizim kafamızda her zaman var"
Eksiklerin olması sebebiyle sistem değişikliğine gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Le Guen, "Sistem değişikliği bizim kafamızda her zaman var. Her zaman göz önünde bulundurduğum faktörlerden biri ama bunun kararını kameraların önünde, basın mensuplarının karşısında almayacağım ya da bu kararı maçtan önce açıklamayacağım. Siz de taktiği maçın hemen öncesinde göreceksiniz" cevabını verdi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:17
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"Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır"
Toplam 7
Yorum
yuru herkezin gozu terimin aldigi parada, fesat insanlar, sizde yapin ve paranizi kazanin.
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"Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır"
Toplam 7
Yorum
db Herkesin dilinde Terimin aldigi para. Silah zoruylami almis? Birazda bu parayi veren TFF yi konusun. El insaf yahu.
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"Umut tam bize göre"
Toplam 7
Yorum
aslan Alınması gereken alternatif isimlerden ancak bonservisi çok
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