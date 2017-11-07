 Bursaspor'da isim hakkı için görüşmeler sürüyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Bursaspor'da isim hakkı için görüşmeler sürüyor

    Bursaspor'da isim hakkı için görüşmeler sürüyor

    Bursaspor’un maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun isim sponsorluğu konusunda yeşil-beyazlı idarecilerin ile görüştükleri ve 1-2 hafta içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

    1 Haziran 2011 tarihinde temeli atılan ve 17 Ocak 2016 tarihinde ise Trabzonspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasıyla birlikte Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun isim hakkı için görüşmeler sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve geçen yıl 10 yıllığına Bursaspor'a devredilen stadyumun isim hakkı için Bursaspor yönetiminin yetkilileri ile görüştüğü bildirildi.

    ADEMOĞLU: "1-2 HAFTA İÇERİSİNDE SOMUT GELİŞMELER YAŞANACAKTIR"
    Maddi anlamda zor günler geçiren yeşil-beyazlı kulübün stadyumun isim hakkı için VakıfBank'tan yıllık 3 milyon doların üzerinde bir rakam ve 5+5 yıllık bir anlaşma talep ettiği öğrenildi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Görüşmeler pozitif yönde ilerliyor. 1-2 hafta içerisinde somut gelişmeler yaşanacaktır. Bizim tek rakibimiz zaman. Stadyumun timsah kafası kısmı ve diğer eksik yerlerinin tamamlanması için de çalışmalar sürüyor. Ligin ikinci yarısının başında kalan yerlerin de tamamlanacağını öngörüyoruz" dedi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:43
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