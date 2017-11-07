Bursaspor'da isim hakkı için görüşmeler sürüyor
Bursaspor’un maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun isim sponsorluğu konusunda yeşil-beyazlı idarecilerin VakıfBank ile görüştükleri ve 1-2 hafta içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
ADEMOĞLU: "1-2 HAFTA İÇERİSİNDE SOMUT GELİŞMELER YAŞANACAKTIR"
Maddi anlamda zor günler geçiren yeşil-beyazlı kulübün stadyumun isim hakkı için VakıfBank'tan yıllık 3 milyon doların üzerinde bir rakam ve 5+5 yıllık bir anlaşma talep ettiği öğrenildi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Görüşmeler pozitif yönde ilerliyor. 1-2 hafta içerisinde somut gelişmeler yaşanacaktır. Bizim tek rakibimiz zaman. Stadyumun timsah kafası kısmı ve diğer eksik yerlerinin tamamlanması için de çalışmalar sürüyor. Ligin ikinci yarısının başında kalan yerlerin de tamamlanacağını öngörüyoruz" dedi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:43
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
Bursaspor'da isim hakkı için görüşmeler sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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