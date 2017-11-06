Bursaspor'da Delarge suskun
Bursaspor’da kariyerinin en golcü sezon başlangıcını yapan Dzon Delarge, son 5 lig maçında rakip fileleri havalandıramadı.
Bursaspor'un bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Dzon Delarge, son haftalarda gol yollarında suskun kaldı. Yeşil-beyazlı forma ile Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte mücadele etmeye başlayan 27 yaşındaki oyuncu, arka arkaya 3 lig maçında attığı gollerle öne çıkmıştı. Bursaspor ile oynadığı ilk 5 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Delarge, sonraki 5 lig maçında ise gol sevinci yaşayamadı. Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalınan maçta bir golün asistini yapan deneyimli kanat oyuncusu, bu sezon yeşil beyazlı forma ile 11 maçta toplamda 4 gol ve 1 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor formasıyla boy gösteren Dzon Delarge, burada çıktığı 41 maçta ise yalnızca 3 kez rakip ağları sarsmıştı. Kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına Bursaspor'da ulaşmasına karşın 4 golde kalan Delarge, Yeni Altındağ Belediyespor ile oynanan kupa maçında da 26 dakika süre almasına karşın gole katkı veremedi. Öte yandan Dzon Delarge, ligde 5 maçtır gol atamamasına karşın; skora olan direkt katkısıyla 3'er gollü Antalyaspor'dan Samuel Eto'o, Medipol Başakşehir'den Emmanuel Adebayor, takım arkadaşı Bogdan Stancu ve 2 gollü Fenerbahçeli Vincent Janssen gibi forvet oyuncuları geride bıraktı
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:00
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Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 17
Yorum
gs - fb derbide bizi yaktığı gibi konyayıda yakmış Cüneyt Çakma
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Göz değmesin!
Toplam 5
Yorum
arsen l. Ligi bırakmadı ne demek?.Ligde ondan başka Avrupa çapında takım varmı?BJK uzak ara yapar.2.lik GS B.şehir FB Alanya Akhisar Trabzon arasında
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Ne zaman gülecek yüzüm!
Toplam 11
Yorum
Mr. Black BJK BJK gitti son sırada Gençlere yenildi. Camianın sesi çıkmadı. Bir inanç bir kenetlenme var. Akabinde destek. Aziz'le çok zor.Ali Koç gelmeli
Bursaspor'da Delarge suskun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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