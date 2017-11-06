Bursaspor'da Delarge suskun

Bursaspor'un bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Dzon Delarge, son haftalarda gol yollarında suskun kaldı. Yeşil-beyazlı forma ile Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte mücadele etmeye başlayan 27 yaşındaki oyuncu, arka arkaya 3 lig maçında attığı gollerle öne çıkmıştı. Bursaspor ile oynadığı ilk 5 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Delarge, sonraki 5 lig maçında ise gol sevinci yaşayamadı. Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalınan maçta bir golün asistini yapan deneyimli kanat oyuncusu, bu sezon yeşil beyazlı forma ile 11 maçta toplamda 4 gol ve 1 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor formasıyla boy gösteren Dzon Delarge, burada çıktığı 41 maçta ise yalnızca 3 kez rakip ağları sarsmıştı. Kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına Bursaspor'da ulaşmasına karşın 4 golde kalan Delarge, Yeni Altındağ Belediyespor ile oynanan kupa maçında da 26 dakika süre almasına karşın gole katkı veremedi. Öte yandan Dzon Delarge, ligde 5 maçtır gol atamamasına karşın; skora olan direkt katkısıyla 3'er gollü Antalyaspor'dan Samuel Eto'o, Medipol Başakşehir'den Emmanuel Adebayor, takım arkadaşı Bogdan Stancu ve 2 gollü Fenerbahçeli Vincent Janssen gibi forvet oyuncuları geride bıraktı