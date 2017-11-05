Bursaspor’un bileği bükülmüyor
Bursaspor, Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran Timsah, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.
Süper Lig'de dün deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-0 geriye düştüğü mücadeleden son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2'lik eşitlikle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, puanını da 17'ye çıkardı. Ligde çıktığı son 4 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Timsah, en son geçen sezonun 8'inci ve 11'inci haftaları arasında böyle bir seri yakalamıştı.
4 PUAN EKSİĞİNE RAĞMEN GÜVEN VERİYOR
Geçen sezon Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Bursaspor, ilk 11 haftalık periyotta 21 puan toplarken, rakip fileleri ise 13 kez havalandırmıştı. Ancak oynanan oyun camiaya umut vermezken, Hamzaoğlu da taraftarlar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyordu. Bu sezon ise 11 hafta sonunda 17 puan toplayan Timsah, geçen sezona göre 4 puan az toplamasına rağmen attığı 22 golle ve oynadığı oyunla camiayı geleceğe yönelik umutlandırdı. Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen camianın güvenini kazanırken, ofansif futbol anlayışıyla da Bursaspor'a son yıllarda en çok gol attığı ilk 11 hafta performansını yaşattı.
4 PUAN EKSİĞİNE RAĞMEN GÜVEN VERİYOR
Geçen sezon Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Bursaspor, ilk 11 haftalık periyotta 21 puan toplarken, rakip fileleri ise 13 kez havalandırmıştı. Ancak oynanan oyun camiaya umut vermezken, Hamzaoğlu da taraftarlar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyordu. Bu sezon ise 11 hafta sonunda 17 puan toplayan Timsah, geçen sezona göre 4 puan az toplamasına rağmen attığı 22 golle ve oynadığı oyunla camiayı geleceğe yönelik umutlandırdı. Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen camianın güvenini kazanırken, ofansif futbol anlayışıyla da Bursaspor'a son yıllarda en çok gol attığı ilk 11 hafta performansını yaşattı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Argon Öyleyse '' Come to Beşiktaş Diago'' diyoruz hep birlikte.!!!
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
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Yorum
Yuksel M. Bu gurur yeter. İşte bu kardeşim futbol oyna herkes seni izlesin.
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 15
Yorum
ultra Rütbe meselesi herkes rütbesini bilecek gençler !
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